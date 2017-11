Artículo de opinión enviado por el Concejal de PSN del Valle de Egüés Mikel Bezunartea:

El PSN de Egues en el mes de Septiembre solicitó al concejal delegado de educación, Sr. Orduña, una reunión con la Consejera de Educación del Gobierno de Navarra a fin de abordar distintos asuntos que atañen a ese departamento, como son los problemas de capacidad que están sufriendo los colegios públicos de Sarriguren, el retraso en la licitación del nuevo instituto y las obligaciones económicas que Gobierno de Navarra tiene con el Valle, con relación a las dotaciones escolares, escuela infantil, comedor escolar, y que no se están cumpliendo.

La reunión ha tenido lugar este lunes 13 de noviembre; nos han recibido la consejera, Dña. María Solana y el Director de infraestructuras educativas, Don Eneko Ardaiz.

En esta reunión se han abordado tres asuntos de interés para el Valle de Egues relativos a los plazos, infraestructuras y financiación de los distintos espacios educativos, y el resumen de lo trasladado por el Departamento debemos calificarlo de decepcionante

En primer lugar, y relativo a la escuela infantil, Gobierno de Navarra ha trasladado que no se contempla para este próximo presupuesto del año 2018 ni un solo euro para su financiación. De manera textual nos manifestaron que la decisión de construir la escuela infantil la tomó de manera unilateral el Ayuntamiento y que el Departamento no se va a comprometer a una financiación que no tiene prevista.

Cabe recordar que en el mes de septiembre reclamamos este convenio vía moción, que fue aprobada por todos los grupos municipales, incluido el equipo de gobierno; pero esta declaración de intenciones vuelve a truncarse ante la incapacidad del equipo de gobierno del Ayuntamiento para negociar con el Gobierno de Navarra el cumplimiento de sus obligaciones, establecidas en el PSIS de Sarriguren.

Nuevamente el Sr. Echeverría y su equipo de gobierno empiezan la casa por el tejado, en su inagotable afán electoralista; pero este tejado nos va a salir muy caro a todos los vecinos y vecinas del Valle de Egues.

En segundo lugar, y con relación al polémico Instituto, tal y como el Psn intuía y así lo hemos manifestado y preguntado en los últimos plenos, nos han trasladado que la apertura del mismo será para el curso 2019-2020 y no para el curso que viene.

Es decir, se retrasa su apertura un año. Lo hemos preguntado en reiteradas ocasiones y siempre el alcalde nos ha respondido que la apertura seria para el próximo curso.

Una vez más nos sentimos engañados, porque el alcalde ha vuelto a mentir: nos preocupa mucho la falta de transparencia del equipo de Gobierno del Valle de Egues a la hora de gestionar esta infraestructura, desde las prisas iniciales, la oposición vecinal y ahora el retraso en su puesta en marcha, que va a obligar a desplazar a nuestro alumnado a otro centro un año más.

La única noticia positiva que nos trasladó en el día de ayer la consejera de educación fue la ampliación de las instalaciones y la capacidad de los colegios públicos, medida absolutamente necesaria; la parte negativa de esta noticia es la evidencia de la errónea planificación que se hizo de los centros escolares.

Sin embargo no se ha trasladado el compromiso de ampliar el patio cubierto del colegio Hermanas Uriz, que cuando llueve no tiene capacidad para todos los escolares, necesidad que el Psn ya ha transmitido, aunque parece evidente que no se va a realizar.

En definitiva una vez más, asistimos a una lamentable sumisión del Alcalde a lo que dice y hace el Gobierno de Navarra aunque sea perjudicial para la ciudadanía del valle, lo cual es grave porque su obligación es velar por el interés de los vecinos y vecinas independientemente de quién esté en el Gobierno.

Y frente a esta palpable realidad tenemos que escuchar al concejal delegado de educación, Sr. Orduña, en el último pleno de noviembre, como en su habitual tono de superioridad , nos recomienda al resto de los concejales que “dejen trabajar a los dobladores” en clara referencia al trabajo que está realizando él y su grupo político en reuniones con el Gobierno de Navarra.

Visto el nefasto resultado de sus gestiones intensificaremos el control, las preguntas y la censura a un trabajo infructuoso, opaco y claramente gravoso para las arcas municipales y para los intereses educativos de nuestro Valle.