Xabier Morrás declina lanzar el chupinazo en las fiestas de Gorráiz

El área de Cultura ha recibido la notificación de la renuncia

Xabier Morras Zazpe había sido designado por decreto del Concejal Delegado con el visto bueno del Equipo de Gobierno.

Los méritos por los que había sido designado habían sido su aportación a la pintura contemporánea. El artista, ha remitido una carta en la que explica sus motivos entre los que destaca que “en aras de no generar ningún tipo de tensión innecesaria en el transcurso de nuestras queridas fiestas de Gorraiz, además de para evitar que mi figura sea utilizada con malintencionados fines políticos.”

En declaraciones el concejal delegado de Cultura Joseba Orduña Navarro ha expresado “su tristeza porque ataques de motivaciones políticas tanto de grupos políticos como de la propia asociación de Vecinos y Vecinas de Gorraiz empañen una decisión que creo justa y meritoria”. “Que un artista internacionalmente reconocido tenga que declinar esta invitación flaco favor le hace al tejido cultural del Valle y de Gorraiz especialmente” ha concluido.

Carta de renuncia enviada por el pintor Xabier Morras:

“Señor presidente de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento del Valle de Egüés:

Me dirijo a usted después de recibir con sumo agrado el nombramiento para que lance el cohete del inicio de las fiestas de Gorraiz, localidad en la que resido. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento por esta amable muestra de reconocimiento de mi ya dilatada trayectoria artística de más de 50 años.

Sin embargo, y sin acritud, queda en evidencia que ciertas personas y partidos políticos no están de acuerdo con mi nombramiento y han aprovechado estas circunstancias para sacar rédito político, apelando a mi pasado y atacándome personal y profesionalmente, tanto a mí como a este Ayuntamiento (y por extensión, al Gobierno del cambio). Por lo tanto he decidido, muy a mi pesar, renunciar a dicho honor, en aras de no generar ningún tipo de tensión innecesaria en el transcurso de nuestras queridas fiestas de Gorraiz, además de para evitar que mi figura sea utilizada con malintencionados fines políticos.

Les ruego que entiendan mi postura y me ofrezco para cualquier colaboración que estimen oportuna en el futuro.

Le agradeceré que esta carta sea trasladada a todos los grupos municipales del Ayuntamiento.

Muchas gracias.

Reciba un cordial saludo,

Xabier Morrás.”