UPN de Egüés pide que Xavier Morrás no lance el chupinazo de fiestas de Gorráiz

El equipo de Gobierno del Valle de Egüés, dicen los regionalistas, que “se ha lucido poniendo a Xabier Morrás a tirar el chupinazo en las Fiestas de Gorraiz y, además, suspendiendo el proceso participativo para la elección de quien iba a prender la mecha”

UPN del Valle de Egüés critica duramente al equipo de gobierno del Ayuntamiento del Valle de Egüés diciendo que “los procesos participativos, con los que tanto se les llena la boca, lo aplican cuando les viene bien; y cuando no les viene bien, simplemente, no lo aplican. Esta vez, la excusa para no aplicarlo ha sido una simple recomendación del Defensor del Pueblo para suspender y eliminar el proceso participativo y poder nombrar a dedo al que tire el chupinazo.”

En relación al proceso de participación para la elección del lanzador dice UPN que “aparte del sistema de los últimos años hay otros tan validos o más como por ejemplo publicar un bando con los candidatos y unas fechas para que los ciudadanos voten con su DNI en el propio Ayuntamiento. Es Incluso mejor sistema que el anterior. Esta es una de sus muchas contradicciones e incoherencias, que estamos denunciando hace tiempo. Se les hincha la boca hablando de Transparencia y Participación….en lo que quieren. A lo mejor es cosa del cambio.”

Por otro lado, está la designación. Entienden que es prerrogativa del Alcalde, “pero está siendo habitual que renuncie ante una propuesta participativa. Esto quiere decir que la designación a dedo es discutible. Se llama Dedocracia.”

Pregunta UPN que “¿Quién ha decidido que sea el Sr. Morrás? ¿El Sr. Echeberría, Alcalde? ¿O el Sr. Orduña, Presidente de la Comisión? ¿O es una decisión conjunta? O Bildu?”

Los regionalistas dicen que “el Alcalde conocía el asunto y dirigió un mensaje al Sr. González Iturri, que decía: “Juanjo no calientes el ambiente y deja la fiesta en paz”. Sepa Sr. Alcalde que el ambiente se ha calentado solo, y con su inestimable participación. Este equipo de gobierno con la figura de su alcalde a la cabeza maltrata a los vecinos de Gorraiz, todos los años hay problemas en las fiestas y vemos como un año más el concejal delegado las gestiona mal.”

UPN dice que “sin poner en duda el currículum profesional del Sr. Morrás, en la Comisión de Cultura quedó patente el descontento de los vecinos de Gorráiz. Es vergonzoso para los vecinos de Gorraiz que se premie con el lanzamiento del chupinazo a quien tiene ese currículum. ¿Por qué? Por su pasado político. Xavier Morrás estuvo en prisión, por pertenencia al comando Zumalacárregui de ETA, participando posteriormente en las listas electorales de la organización terrorista Herri Batasuna.”

Finaliza UPN diciendo que “parece que el equipo de Gobierno de Geroa y Bildu se ha sorprendido de la reacción popular, pero, ¿esperaban otra cosa? Todos tenemos Memoria Histórica.”