El PPN exige a Egüés que oferte en castellano el curso de danza en el que no pudo matricularse una vecina

La presidenta de la Junta del PPN en la localidad, Inma Múgica, ha afirmado que “no es justo” que una persona se quede sin acceder a las clases por no saber euskera

El PPN ha exigido hoy al Ayuntamiento del Valle de Egüés que oferte en castellano el curso de danza que ha dejado fuera de las clases a una vecina por no saber euskera.

“No es justo que una persona no pueda acceder a un servicio municipal por no saber euskera. Dado que todos los habitantes del Valle de Egüés conocen el castellano, independientemente de que además puedan hablar o no euskera, exigimos al Ayuntamiento que oferte el curso en castellano para que dé cabida a todos”, ha manifestado la presidenta de la Junta Local del PPN en el Valle de Egüés, Inma Múgica.

“Lo que no puede ser es que una persona no pueda acceder a la oferta cultural municipal por no saber euskera”, ha dicho. “El Ayuntamiento, como representante de todos los vecinos, tiene el deber de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios municipales y por eso le exigimos que modifique la oferta. De lo contrario, estaría actuando de forma excluyente y sectaria, algo intolerable, especialmente viniendo de una institución pública”.