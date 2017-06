El exterior de la cafetería La Marquesa acogerá el concierto del grupo The Leidans

Es una de los conciertos que se han programado para estas fiestas en la que los tremendos Zopilates abrirán esta noche la carpa festiva con su diversión asegurada

Son varios los interesantes conciertos que se han programado para estas fiestas empezando por los clásicos combos de la Escuela Municipal de Música en las txoznas. Poco después, Los Tenampas, en la puerta del Enjoy y los Zopilotes, en las txoznas a partir de las 00.00 horas, finalizando con KJ Jtxo.

El sábado, 10 de junio, a las 20.30 horas y continuando a las 00.00 horas, en la carpa festiva, The Trikiteens, y acabando DJ Jtxo. Por supuesto, Batukada, con la Farruka y bailables con los gaiteros son algunos de los actos que han programado desde el Ayuntamiento. Además, en el Enjoy Dj para amenizar la noche si a alguien no le apetece estar en las txoznas festivas y el Chill Out Tea también tendrá su sesión de música con Joany Rdguez y Ibiwenw.

El domingo, para finalizar las fiestas, The Leidans, a las 19.30 horas, ofrecerá un concierto en los exteriores de la Cafetería La Marquesa, que abrirá dos horas y media antes para atender a quienes se acerquen al concierto. La Marquesa también abrirá durante estos días de fiesta con horarios amplios y sus servicios habituales de restauración y gastronomía.

Unas fiestas que comienzan en horas y que están pensadas para que todas y todos, grandes y txikis disfrutemos desde esta tarde.