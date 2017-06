La propuesta de la Apyma del Colegio Hermanas Úriz Pi resulta ganadora en los presupuestos participativos

Este lunes se han conocido los resultados del proceso participativo del Valle de Egüés. La propuesta elegida por la ciudadanía es un Jardín Temático en el Patio del Colegio Hermanas Uriz Pi. Es un proyecto promovido por la APYMA del Colegio Uriz Pi, con apoyo de la dirección y los y las docentes del centro.

Próximamente se celebrará una reunión con los promotores y establecerán los plazos de ejecución de la propuesta. En Ayuntamiento entiende que dentro del patio del Colegio, sería conveniente ejecutarla en los meses de julio y agosto, pero tendrá que determinarse si esto es viable a nivel técnico. La ejecución del proceso ronda los 50.000€, y proponen incorporar una araña o un rocódromo con los otros 10.000€ disponibles.

La valoración general del proceso por parte del ayuntamiento es muy positiva, con un incremento importante de la participación. En lo relativo a la presentación de propuestas, se ha mejorado sobre todo al posibilitar la presentación de las mismas a través del correo electrónico: se han presentado un total de 25 propuestas, frente a las 11 del año pasado. En las votaciones, la participación ha sido buena también: se han doblado los votos del año anterior.

Resumen de participación:

Hay que tener en cuenta que los no válidos lo son por haber votado más de tres propuestas, o por haber dado puntuaciones iguales a dos o más propuestas.

Puntos obtenidos por las propuestas.

Propuesta ganadora:

Creación de un jardín temático en el patio del colegio C.P. Hermanas Úriz Pi de Sarriguren. Se pretende

en él recrear los distintos espacios naturales representativos de la ciudad de Sarriguren para darlos a

conocer a la ciudadanía y que a su vez sea un espacio para el juego de todos los niños y niñas.

Los juegos infantiles que se instalen llevaran a recrear lo emblemático del paisaje de Sarriguren: Lago,

Regata Barranco Grande y Karrobide, Montes Malkaitz, Irigarai, Bordalarre, las Puertas de Pamplona y

Badostain, los miradores, puentes, el pueblo, la flora y la fauna autóctona de la ciudad.

La pista americana y estructuras de juego (rocódromo o araña) tomarán la forma de los montes.

Un bancal representando el lago, los caminos del jardín serán las regatas y los desniveles

recrearán los miradores. Las pérgolas constituirán las puertas, las cabañas y casetas serán el

pueblo y el acceso de unas zonas a otras se realizará a través de puentes. Por las diferentes

zonas se incluirán elementos de flora y fauna. El jardín constará de cartelería explicativa de

cada una de las zonas y en cada espacio se favorecerá el juego de experimentación y

observación.

El proyecto se plantea en dos fases.

Para estos presupuestos planteamos la primera fase:

– La adecuación del espacio patio manteniendo la pista polideportiva y cubriendo la zona dura de

cemento con una zona blanda a base de materiales naturales o naturalizada, cortezas, arena, piedras

(cantos rodados), hierba. Se trataría de crear una capa superpuesta que ocultase el cemento actual.

– Las bancadas que delimitarían las distintas zonas se diseñarían a base de maderas separadas del

suelo mediante anclajes puntuales para dejar pasar el agua que se filtra de sus superficies interiores a

la red actual de saneamiento. Aprovechado la base de hormigón con pendiente existente (suelo de

cemento), los acabados naturales (con sustratos de distinto espesor) se colocarían sobre una capa de

drenaje (existen distintas soluciones constructivas: gravas o poliéster), separados de esta por un fieltro

geotextil.

De esta forma se procura no afectar los actuales sistemas de recogida y evacuación de aguas del patio.

Las únicas afecciones al patio serían los nuevos anclajes de las maderas al suelo. Ver detalles

explicativos en documentación anexa

– Elementos de sombra a base de pérgolas con vegetación de plantas rastreras, parras, o quiosco

cubierto con lonas (no plásticas).

– Estructuras de juego: rocódromo o araña

En una segunda fase las familias, profesorado y alumnado adecuarían las distintas zonas del jardín con

troncos, neumáticos, tubos, casetas…

No obstante, no se pretende una propuesta cerrada en su diseño. Se trataría de un espacio en

transformación constante. En un futuro podrían incorporarse elementos ligados a proyectos y

propuestas pedagógicas del propio centro o de la ciudadanía.

Su mantenimiento sería permanente y estaría garantizado en gran medida por la colaboración de toda

la Comunidad Educativa.

Por qué

Por la necesidad de transformación de este espacio, dando respuesta a una problemática derivada de

su excesiva exposición solar, agravada por su diseño, que se ha puesto de manifiesto por parte de

toda la comunidad educativa.

Porque después de haber visitado con los niños los diferentes espacios de la ciudad vemos necesario

un espacio natural que invite a desarrollar un juego libre, rico, en contacto con la naturaleza, como

fuente de aprendizaje y de disfrute. Un espacio amable, que eduque, favorezca la convivencia e

igualdad, que mejore la salud.

Desde la Educación y en consideración con el tratamiento de la infancia, se insiste también en los

beneficios de la relación armónica con el medio natural. Los niños viven a través de sus sentidos. Las

experiencias sensoriales enlazan el mundo exterior del niño con su mundo interior afectivo y

escondido. Como el entorno natural es la fuente principal de estimulación sensorial, la libertad para

explorar y jugar con el entorno exterior a través de los sentidos en su propio espacio y tiempo es

esencial para el desarrollo saludable de la vida interior.

Para que sirva de ejemplo de cómo crear, mantener y cuidar de una “infraestructura verde”

Dónde

En el patio del C.P. Úriz Pi, porque tiene una situación estratégica que lo relaciona con la plaza del CAF

y con el paseo de la regata. El colegio es un equipamiento vertebrador, y el jardín quedaría insertado

dentro de la trama urbana de recorridos de esparcimiento. En este caso además es un espacio abierto

a la ciudadanía también fuera del horario lectivo, un lugar donde no dejan de tejerse relaciones entre

habitantes.