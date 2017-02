La llegada de Salesianos a Sarriguren centra el debate en el Ayuntamiento de Pamplona

Enrique Maya: “Me quedo con la conclusión de que van a parar el PSIS de Salesianos”

El pleno del Ayuntamiento de Pamplona ha rechazado este jueves una declaración presentada por UPN en la que se pedía “mostrar el apoyo municipal a la construcción de un nuevo centro salesiano de Formación Profesional en el lugar ya previsto en Sarriguren”. Los miembros del equipo de Gobierno cuatripartito (EH Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e I-E) han votado en contra de la propuesta regionalista que sí ha apoyado el PSN.

El portavoz de UPN, Enrique Maya ha sido el encargado de defender la propuesta cuyo debate se ha alargado por espacio de más de una hora y que se ha acabado votando por puntos.

“Unos quieren que (Salesianos) se quede en Pamplona, por lo que ya no puede salir la operación. Creo que tengo derecho a defender lo que hemos hecho, y ustedes hagan lo que tengan que hacer, y si no les gusta nada: párenlo, pero no mezclen los debates. Sólo me quedo con la conclusión de que entre lo que han dicho uno y otro es que lo van parar, además porque lo dice el acuerdo programático “, aseguraba en su última intervención.

La declaración regionalista rechazaba el calificativo de ‘pelotazo urbanístico’ lanzado por el alcalde Asiron y el edil de Ciudad Habitable, Joxe Abaurrea la semana pasada en rueda de prensa y planteaba que tanto Gobierno de Navarra y Ayuntamiento valorasen “la opción de que Nasuvinsa adquiera ahora las parcelas edificables del actual centro y que posteriormente ambas instituciones negocien una posible nueva ordenación”.

El edil de EH Bildu y edil de Ciudad Habitable Joxe Abaurrea ha criticado por el contrario la salida de este centro de FP a otra localidad de la comarca como es Sarriguren. “Se pierde el equipamiento privado en la ciudad”, ha criticado en una “operación urbanística de carácter especulativo” porque busca el máximo rendimiento de la parcela sin atender a los principios del urbanismo, se abstiene por completo del interés general y se basa en un interés legítimo por parte de quien lo solicita, que es un privado, pero que no es en absoluto el proceder ordinario del urbanismo”.

Abaurrea ha comparado el PSIS de Salesianos con el Plan Maristas y con el expediente del Corte Inglés al cambiar la ordenación “para eliminar la obligatoriedad de hacer un porcentaje de viviendas de VPO en el solar o el estrujar aprovechamientos”.

Itziar Gómez, portavoz de Geroa Bai ha relatado la historia del proyecto que nació de un pacto entre UPN y PSN en los presupuestos de 2010 y ha recordado que se cuantificó la operación en 63 millones de euros lo que dio origen a hablar de “pelotazo” urbanístico. “La realidad es que hoy esta operación impuesta a la ciudad vía PSIS no hubiera salido adelante”, ha dicho Gómez que ha defendido que su grupo intentó buscar un solar en Pamplona para que Salesianos no se fuera de Pamplona y que se opusieron desde el principio a este proyecto.

Alberto Labarga, portavoz de Aranzadi ha insistido en la idea del pelotazo urbanístico y ha recordado que hay miles de jóvenes sin viviendas, y miles de viviendas vacías en esta ciudad. “El mercado se ha adueñado de todos los aspectos de nuestra vida, como el de la vivienda”, ha dicho Labarga. “La forma de hacer es la de UPN que nos ha dejado muchos ‘regalitos’. “Si parece un pelotazo, suena como un pelotazo y se plasma en papeles como un pelotazo igual es que es un pelotazo”, ha resumido el edil de Aranzadi.

La portavoz del PSN-PSOE, Maite Esporrín ha recordado que Salesianos llevaba desde el año 2000 para poder conveniar con el Ayuntamiento y construir su nuevo centro de FP. “Con los años que tiene el edificio, ellos necesitaban poder construir otro edificio y afirmaban que no tenían disponibilidad económica para hacerlo por su cuenta y por eso pedían la ayuda al Ayuntamiento; el ayuntamiento encontró que esa era una fórmula; a todos nos gustaría que pudiera permanecer en Pamplona, es una pena que Salesianos se vaya pero si no existe otra posibilidad y otra parcela que podamos ofrecer lo mejor era otra fuera”.

“Cuando les oigo hablar de ‘pelotazo urbanístico’, si lo hubiera es para la Administración, para el Gobierno de Navarra y además con el compromiso de volver a invertir el dinero que se saque en vivienda pública”, ha zanjado Esporrín. “Aquí no hay un pelotazo”, ha dicho.

Por último, la edil de I-E Edurne Eguino, ha criticado la declaración de UPN que asegura está “plagada de inexactitudes, de falsedades, y de contradicciones”. Eguino critica que UPN diga en la declaración que hay una decisión tomada por parte del equipo de Gobierno al respecto y ha recordado que el proyecto se aprobó definitivamente poco después de las elecciones forales y municipales de 2015.