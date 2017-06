Qué es el bono de bienvenida de Betfair y cómo aplicarlo

Primeramente tendremos que registrarnos en la plataforma, accediendo a la zona de alta de usuarios. Allí nos aparecerá un formulario en el que rellenaremos nuestros datos personales. Es crucial que los datos sean reales… de lo contrario, en el momento en el que queramos retirar el depósito, el sistema no nos lo va a permitir.

. En el caso de que no nos aparezca en la página, o bien tengamos uno que esté caducado, podemos echar un vistazo a la red, ya que existen muchas páginas que se especializan en la búsqueda de códigos nuevos. Podemos basarnos en ellas para empezar con buen pie.

No podremos disfrutar del bono y si no contamos con un depósito inicial. Haz un depósito con los métodos de pago permitidos (que son trasferencia bancaria, PayPal, tarjeta de crédito o débito, etc). Para poder liberar el bono tendremos que hacer una apuesta mínima de 10€.