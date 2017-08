Convocan pruebas para constituir una relación de aspirantes para el puesto de Educador con cobertura temporal en el CAF

Anuncian una convocatoria para constituir, mediante pruebas de selección, una relación de personas aspirantes a desempeñar el puesto de Educador/a, con el fin de dar cobertura temporal a las necesidades que se produzcan en la empresa pública Andacelay del Valle de Egüés, gestora del Centro de Atención a las Familias del Ayuntamiento del Valle de Egüés (CAF)

El desempeño de las funciones del puesto estará sujeto a lo dispuesto en la normativa laboral de aplicación a los trabajadores y trabajadoras del Centro de Atención a las Familias de Sarriguren y, en su caso, al Estatuto de los Trabajadores.

Esta relación de aspirantes tendrá carácter subsidiario respecto de cualquier otra relación de personas empleadas fijas, existente o que se pueda constituir en el futuro.

Requisitos

En la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de un Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España, que contemplen la libre circulación de personas trabajadoras. También podrán participar el/la cónyuge de los/las españoles/as y de otras nacionalidades de otros Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados afectados por los Tratados Internacionales mencionados, siempre que no estén separados de derecho, así como

sus descendientes y las y los de su cónyuge, cuando no medie separación legal, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad establecida para la jubilación forzosa.

c) Hallarse en posesión del título de Técnico Superior en Integración Social, del título de Grado o Diplomado en Trabajo Social o Educación Social o título equivalente, en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.

d) Poseer las capacidades físicas y psíquicas necesarias para el ejercicio de las correspondientes funciones.

f) Para el desempeño de puestos de trabajo que requieren conocimiento de vascuence, se requerirá, además, una acreditación equivalente al nivel B2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas, Título de la Escuela Oficial de Idiomas, titulación reconocida oficialmente como equivalente.

g) Será requisito ineludible para la posterior contratación como educador/a, la presentación de la certificación negativa del registro central de delincuentes sexuales.

Todos estos requisitos deberán ser acreditados documentalmente por las personas aspirantes que resulten seleccionadas y sean llamadas para su contratación temporal, en el momento que se les indique, con anterioridad a la formalización del correspondiente contrato.

El cumplimiento de los anteriores requisitos, además de entenderse referido a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, deberá mantenerse durante el procedimiento de selección y durante el periodo de contratación.

Instancias

Para poder participar en la convocatoria deberán presentar original y copia de la instancia en la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento del Valle de Egüés, sito en la C/Garajonay nº 1 de Sarriguren o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 20 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, debiendo remitirse en caso de no presentar la documentación requerida en la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento del Valle de Egüés, un fax con copia de la documentación requerida al número del Ayuntamiento del Valle de Egüés 948331804.

Las instancias deberán ajustarse al modelo que figura en el Anexo I, que será facilitado en la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento del Valle de Egüés, sito en la C/ Garajonay nº 1 de Sarriguren, pudiendo obtenerse también, a través de Internet, en la dirección www.valledeegues.es.

En la instancia de participación, las personas aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.

Junto con la instancia de participación las personas candidatas deberán aportar el Documento Nacional de Identidad. El resto de documentación les será requerida en el momento de la contratación.

Las/los aspirantes con minusvalía deberán adjuntar a la instancia de participación, la acreditación de tal condición, expedida por órgano competente. Asimismo, podrán solicitar las posibles adaptaciones de tiempos y medios para la realización de los ejercicios en que éstas sean necesarias, en cuyo caso deberán manifestarlo en la instancia y además, expresar en hoja aparte la minusvalía que padecen y las adaptaciones solicitadas.

Plazo de presentación de instancias

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Convocatoria en el tablón de anuncios del Valle de Egüés y en la página web del ayuntamiento del Valle de Egües, www.valledeegues.es.

Prueba

La prueba consistirá en contestar, en un tiempo máximo de hora y media, un cuestionario de 50 preguntas que versará sobre el temario que consta en el anexo II de la presente convocatoria, habrá tres opciones de respuesta de las que una será válida. Las respuestas erróneas restarán 1/3 de punto cada una.